Закрытие катка на Площади 1905 года хотят перенести на конец февраля

Каток на главной площади Екатеринбурга может проработать до конца февраля. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов, который вызвался одним из первых протестировать качество заливки льда.

Напомним, ранее сообщалось, что каток на Площади 1905 года проработает до 16 февраля. Более того, градоначальник рассказал, что сейчас разрабатывается программа лояльности, в рамках которой выход на лед в будние дни и со своими коньками могут сделать бесплатным.

Торжественное открытие катка и шоу известного фигуриста Ильи Авербуха запланировано на 21 декабря. За день до того Алексей Орлов собирается сам надеть коньки и лично протестировать лед.

Ранее сообщалось, что для катка на Площади 1905 года привезли тысячу "кубов" снега со стадиона "Екатеринбург-Арена". Помимо Авербуха, горожан ждут выступления нескольких музыкальных коллективов, которых пригласили играть на катке во время новогодних праздников.