12 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Стало известно, каких музыкантов пригласили играть на главном катке Екатеринбурга в Новогодние праздники

В Новогодние праздники посетителей катка на Площади 1905 года ожидают выступления семи музыкальных коллективов. Соответствующие аукционы появились на сайте Госзакупок.

Согласно документам, каждый из приглашенных музыкантов будет выступать в свой день с 29 декабря по 6 января. Всего на сайте пять аукционов: три на 150 тыс. рублей, один на 436 тыс. рублей и один на 495 тыс. рублей.

29 декабря с 19.00 до 20.30 на катке будут выступать группа "Парни" (150 тыс. рублей).

Яркий Новый год екатеринбуржцам обеспечит музыкальная программа от Флоры и Максима Юдина. Их выступление запланировано на 1 января - с 00.05 до 00.35 и с 00.50 до 01.20. Именно их выступление обошлось городу в 495 тыс. рублей.

Также 1 января, но уже вечером - с 19.00 до 20.00, на катке сыграет группа "Годжи", за выступление которой Екатеринбург заплатил 150 тыс. рублей.

2 января в 19.00 к горожанам выйдет кавер-группа "Ноль калорий", которая отыграет программу до 20.00. Сумма договора также 150 тыс. рублей.

Еще одна кавер-группа - "Манго" выступит 4 января с 19.00 до 20.00. На программу будет потрачено 132 тыс. рублей.

Трио Дениса Галушко и Марфа Мелькова выйдет к посетителям катка 5 января с 19.00 до 20.00 за 150 тыс. рублей,

В 154 тыс. рублей обошлось приглашение Moller jazz show, чье выступление запланировано на 6 января с 19.00 до 20.00.

В документах отмечается, что артисты будут выступать только если температура воздуха не опустится ниже отметки в минус 20 градусов Цельсия. В противном случае мероприятие будет перенесено или отменено.

Теги: Екатеринбург, каток на площади, музыкант, выступление


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