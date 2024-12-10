Суд оставил под стражей экс-милиционера Боровика, обвиняемого в групповом убийстве

Ленинский районный суд оставил под стражей Антона Боровика, обвиняемого в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору – п.п. "а", "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ. Боровик был сотрудником органов внутренних дел и, по версии следствия, замешан в серии убийств в 2000-ых годах.

Обвиняемый пробудет под стражей до 21 февраля 2025 года включительно. Адвокат просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако суд ему отказал.

Напомним, по версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств. На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке.