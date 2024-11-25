В Челябинске машина влетела в толпу пешеходов, есть пострадавшие

В Челябинске на перекрестке улиц братьев Кашириных – Чичерина автомобиль протаранил толпу прохожих. Есть пострадавшие.

Предварительно пятеро пострадавших, все живы. Бригаду реанимации остановили по пути следования. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.

Telegram-канал "112" уточняет, что автомобиль с места трагедии скрылся, но недалеко: через квартал машина столкнулась с авто. Другие водители заблокировали гонщика и дождались полицию, передав его ей с рук на руки.