На водителя, протаранившего толпу пешеходов в Челябинске, завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) на водителя BMW, который 25 ноября снес пять человек на тротуаре в Челябинске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Виновник ДТП, водитель Алексей Корягин, является предпринимателем, занимается торговлей хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. По предварительной версии, в момент аварии он был пьян.

Напомним, 25 ноября в Челябинске на перекрестке улиц братьев Кашириных – Чичерина автомобиль протаранил толпу прохожих. Автомобиль с места трагедии скрылся, но через квартал машина столкнулась с авто. Другие водители заблокировали гонщика и дождались полицию, передав его правоохранителям. В результате наезда пять человек пострадали.