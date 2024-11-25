Водитель, сбивший толпу пешеходов в Челябинске, оказался местным бизнесменом

Водитель Алексей Корягин, который 25 ноября, будучи пьяным, снес толпу людей на пешеходном переходе на улице Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске, является предпринимателем. Информация об этом указана в системе СБИС.

"Вид деятельности — торговля хлебом, хлебобулочными изделиями, кондитерскими изделиями", — указано в карточке данных Корягина.

25 ноября водитель БМВ на пересечении ул. Братьев Кашириных и ул. Чичерина выехал за пределы проезжей части и протаранил толпу пешеходов, после чего скрылся с места ДТП. Однако тут же он был задержан другими водителями, которые заблокировали гонщика и дождались полицию.

В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения и госпитализированы, устанавливается степень причиненного вреда здоровью.

По ситуации уже высказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пообещал оказать помощь пострадавшим челябинцам. Прокуратура региона также поставила ситуацию на контроль.