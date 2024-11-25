Водитель, сбивший прохожих в Челябинске, был пьян

Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, предварительно, был пьян. Его уже задержали. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

"Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии", - написал глава региона.

В ДТП пострадали пять человек, в том числе - 11-месячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Предварительно, один из них находится в тяжелом состоянии. Текслер сообщил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. "Убежден, что "автолюбитель" получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона", - добавил глава региона.

Как сообщалось, сегодня в Челябинске на перекрестке улиц братьев Кашириных – Чичерина автомобиль протаранил толпу прохожих. Автомобиль с места трагедии скрылся, но через квартал машина столкнулась с авто. Другие водители заблокировали гонщика и дождались полицию, передав его правоохранителям.