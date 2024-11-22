Guardian: В Европе осознали, что находятся в зоне поражения "Орешником"

Издание The Guardian сообщает, что запуск новейшей российской ракеты "Орешник" имеет большую значимость для Европы.

По мнению источников в США и Великобритании, "Орешник" имеет теоретическую дальность менее 3417 миль (5500 км). "Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена", — говорится в публикации.

"Военная хроника" отмечает, что гипотетически подлетное время "Орешника" до Великобритании составит 19 минут, Польши — 8 минут, Бельгии — 14 минут, Германии — 11 минут. "В зоне поражения все страны континентальной Европы, начиная с Польши и Прибалтики до Португалии, а также Великобритания", — сообщает издание.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.