Россия применила на Украине новейшую ракету "Орешник"

Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, заявил Владимир Путин.

По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.

РФ будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как "Орешник".

Ракета является экспериментальной и разрабатывается в ответ на выход в 2019 году США из договора ДРСМД.

Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов, добавил Путин.

Ранее предполагалось, что удар по "Южмашу" мог быть нанесен межконтинентальной баллистической ракетой с безъядерными боевыми частями.