Силуанов: ставка по семейной ипотеке в 6% сохраняется

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что у семейной ипотеки нет проблем с финансированием. Ставка в 6% сохраняется.

Такая ставка будет для семьи, которая имеет ребенка до семи лет или двух детей до 17, приводит ТАСС слова Силуанова.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР и два сенатора попросили главу правительства Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме "Семейная ипотека", чтобы удовлетворить потребности россиян. Парламентарии направили премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке, заверил представитель замглавы кабмина.

При этом "ДОМ.РФ" выделил на семейную ипотеку дополнительные деньги. Речь идет о сумме в 350 млрд руб.