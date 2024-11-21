21 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Силуанов: ставка по семейной ипотеке в 6% сохраняется

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что у семейной ипотеки нет проблем с финансированием. Ставка в 6% сохраняется.

Такая ставка будет для семьи, которая имеет ребенка до семи лет или двух детей до 17, приводит ТАСС слова Силуанова.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР и два сенатора попросили главу правительства Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме "Семейная ипотека", чтобы удовлетворить потребности россиян. Парламентарии направили премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке, заверил представитель замглавы кабмина.

При этом "ДОМ.РФ" выделил на семейную ипотеку дополнительные деньги. Речь идет о сумме в 350 млрд руб.

Теги: Антон Силуанов, семейная ипотека, ставка, 6%


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