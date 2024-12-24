Путин поручил донастроить льготные кредитные программы для граждан и бизнеса

Глава государства Владимир Путин потребовал донастроить льготные кредитные программы для граждан и бизнеса.

Это произошло на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки Центробанка России между кредитными учреждениями, заемщиками и федеральным бюджетом. Путин напомнил, что кабмин реализует целый ряд программ поддержки кредитования как бизнеса, так и россиян, делая это через субсидирование процентных ставок. В банковских портфелях на долю льготных кредитов приходится 16% (более 17 трлн руб). Из них более 10 трлн руб. приходится на льготные ипотечные программы, указал российский лидер.

В результате субсидирования ипотеки "сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а российский строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья". Путин подчеркнул, что кредитование является важным фактором для инвестиций в расширение производств, в создание новых рабочих мест. Он поручил не допускать ситуаций, когда программы востребованы, но финансовые лимиты по ним исчерпаны, сообщает Forbes.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР и два сенатора попросили главу правительства Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме "Семейная ипотека", чтобы удовлетворить потребности россиян.