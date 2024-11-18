Депутаты попросили правительство РФ увеличить лимиты по семейной ипотеке

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и два сенатора попросили главу правительства Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме "Семейная ипотека", чтобы удовлетворить потребности россиян.

Парламентарии направили премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке, заверил представитель замглавы кабмина, сообщают "Ведомости".

Напомним, "ДОМ.РФ" выделил на семейную ипотеку дополнительные деньги. Речь идет о сумме в 350 млрд руб.