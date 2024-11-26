"Сбер" приостановил выдачу семейной ипотеки

"Сбер" приостановил выдачу жилишных кредитов по программе "Семейная ипотека"

Это связано с исчерпанием лимитов. В банке заявили, что все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда кабмин России выделит новые лимиты. Клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок.

Клиенты, записавшиеся на сделку до 25 ноября включительно, получат кредиты в запланированные даты, сообщают "Ведомости".

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов считает, что у семейной ипотеки нет проблем с финансированием. Ставка в 6% сохраняется.