В России на семейную ипотеку дали еще 350 миллиардов

ДОМ.РФ выделил на семейную ипотеку дополнительные деньги. Речь идет о сумме в 350 млрд руб.

Деньги уже начали распределять между кредиторами, итоги подведут на следующей неделе, пишет ТАСС.

Крупнейшие банки перестали выдавать семейную ипотеку без субсидирования ставки застройщиком. Кредитные организации начали выдвигать обязательные условия по внесению фиксированного платежа за сохранение низкого процента по льготным кредитам. Как следствие, все дополнительные расходы девелоперы закладывают в стоимость квадратного метра, повышая конечную стоимость жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин решил переговорить с главой Сбербанка Германом Грефом из-за жалоб на то, что банки "фактически начали торговать ипотекой".

Ранее стало известно, что Правительство решило выделить 446,9 млрд руб. на поддержку льготных ипотечных программ. Из этой суммы 42 млрд направят на субсидирование программы "Семейная ипотека". Также 35,1 млрд предусмотрены для реализации "Дальневосточной и арктической ипотеки". На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки" выделено около 269,8 млрд.