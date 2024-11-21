21 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Совфед одобрил законы о запрете распространения информации, пропагандирующей чайлдфри

Совет Федерации одобрил два закона о запрете распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения (чайлдфри).

Базовым законом вводится сам запрет и внесудебный порядок блокировки такой информации. Второй закон устанавливает административную ответственность за распространение чайлдфри-пропаганды: для физических лиц — штраф до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юридических лиц — до 5 млн руб.

Как заявила сенатор Наталья Кувшинова, это продолжение "уже проводимой системной работы по защите традиционных ценностей, укреплению института семьи и охране детства". Она предложила "проводить мониторинг реализации" принимаемого запрета, "принимая во внимание непростой характер данного вопроса".

"Действительно, высказывались опасения по толкованию",— указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Совфед будет следить, чтобы не происходило "искажения исходных смыслов, заложенных в законе", сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума во втором и третьем чтении утвердила запрет пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения.

Теги: Совфед, чайлдфри


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