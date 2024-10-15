Комитет ГД поддержал законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Комитет Госдумы по информполитике поддержал концепцию законопроекта, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри).

Как сообщает РИА Новости, комитет рекомендовал ГД принять законопроект в первом чтении.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект о пропаганде чайлдфри. Он относится к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукции, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.