Путин утвердил запрет пропаганды чайлдфри

Президент Владимир Путин подписал закон, утверждающий запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри).

Поправки в федеральный закон, регламентирующие это, опубликованы на портале правовой информации.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

За пропаганду не в интернете накажут штрафом от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц, а если подобная информация распространяется на несовершеннолетних — уже 100-200 тыс. Если внушение идет с использованием интернета, то законодателями это рассматривается как более опасное деяние, так как может быть охвачено большее количество людей — оштрафуют на 100-200 тыс., а если через интернет и на несовершеннолетних — 200-400 тыс. руб. для физических лиц, а для юридических — до 5 млн руб.