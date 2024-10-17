Госдума приняла законопроект о пропаганде чайлдфри

Государственная дума РФ на заседании 17 октября единогласно приняла в первом чтении законопроект о пропаганде чайлдфри. На пленарном заседании нижней палаты парламента 388 депутатов проголосовали за принятие законопроекта.

Напомним, 15 октября комитет Госдумы по информационной политике поддержал концепцию законопроекта, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри).

Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября. Под "пропагандой" понимается деструктивный, то есть требующий удаления контент, продукция, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Штрафы за нарушение составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц.

По первой статье — за пропаганду, но не в интернете, накажут штрафом от 50 до 100 тыс. руб. для физических лиц, а если подобная информация распространяется на несовершеннолетних — уже 100-200 тыс. Если внушение идет с использованием интернета, то законодателями это рассматривается как более опасное деяние, так как может быть охвачено большее количество людей — оштрафуют на 100-200 тыс., а если через интернет и на несовершеннолетних — 200-400 тыс. руб. для физических лиц, а для юридических — до 5 млн руб.

"Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе", — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Правительство России поддержало идею запрета пропаганды идеологии чайлдфри. Однако тогда в кабмине сочли, что проект следует доработать. Например, уточнить понятие "отказ от деторождения".