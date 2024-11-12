Информация о монашестве не подпадет под статью о пропаганде чайлдфри

В России информация о монашестве и монашеском образе жизни не будет наказываться.

Об этом говорится в принятой комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправке ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри. Распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни не будет являться административным правонарушением.

Среди прочей информации, распространение которой не будет подпадать под действия закона, – соблюдение обета безбрачия (целибата) и связанном с ним отказе от деторождения, сообщают "Ведомости".

Напомним, 15 октября комитет Госдумы по информационной политике поддержал концепцию законопроекта, которым предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей (чайлдфри). Позже он принят депутатами в первом чтении. Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября.