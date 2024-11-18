В Тюмени подросток-мигрант избил сверстника в школе

В Тюмени в одной из школ подросток из семьи мигрантов избил местного ученика. Происходящее школьники снимали на видео. Никто не вступился за избитого подростка, некоторые, наоборот, отпустили одобрительные комментарии - подростки похвалили силу его ударов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, ведомство проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего.

"Прокуратура Тюменской области по данному факту организовала проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Отметим, что это третий случай нападения детей мигрантов на местных школьников. В начале ноября в Свердловской области подросток с разбега ударил ученицу ногой в грудь. Утверждалось, что он сделал это ради видео для соцсетей. После этого СК начал проверку, а когда о случившемся узнал Бастрыкин, то поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет.

Тогда Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ (Халатность). Ранее действия директрисы раскритиковала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Позже похожий случай произошел в Краснодаре. Юноша из семьи мигранта ударил мальчика в очках, который потерял сознание.