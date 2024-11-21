После избиения мигрантом подростка в школе в Тюмени заведено уголовное дело по статье "Хулиганство"

После избиения подростком-мигрантом местного подростка, заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По информации ведомства, конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении подростка в Тюменской области.