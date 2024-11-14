Mash: Пугачева передумала петь на корпоративах в России из-за опасений слива видео

У уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой сорвались два корпоративных концерта в стране. Отмены связаны с нежеланием певицы попасть в скандал, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, Примадонна переживает, что видео с ее выступления сольют. Кроме того, ее надежный коллектив разъехался, а с другими выступать "небезопасно".

Mash сообщает, что Пугачева была согласна сыграть в России за €200 тысяч (около 21 млн рублей). Договоры уже были заключены, однако в первом случае от выступления отказалась сама артистка, во втором — заказчик, который побоялся за имидж. Утверждается, что после этого Пугачева вынужденно отказалась от новогодних корпоративов в России.

Ранее супруг певицы Максим Галкин* опроверг информацию о том, что Пугачева планирует провести в России сольный концерт в 2024 году. По данным СМИ, в последний раз Алла Пугачева была в России в декабре прошлого года.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева и Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Сообщалось, что Примадонна начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязь. Певица уже попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ