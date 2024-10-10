Рембрандт и Да Винчи: Пугачёва начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязи

Алла Пугачёва начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязи. Как пишет SHOT, певица уже попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов. В прошлом году на переправку антиквариата, который был оформлен на Максима Галкина*, был предоставлен неполный пакет документов и отправителям отказали. Ценная посылка должна была "улететь" из столичного аэропорта Шереметьево.

Среди старинных произведений искусства есть картины современников Рембрандта и Да Винчи, а также французская люстра и ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

По словам экспертов, многие работы редкие и представляют музейный интерес. Например, в коллекции Примадонны есть полотно "Вид на город у реки с ветряной мельницей" современника Рембрандта - художника Яна ван Гойена.

Шестиэтажный замок у реки Истра в Солнечногорском районе Алла Пугачева выставляла на продажу, но покупатель так и не нашелся, из-за высокой цены. Примадонна владела домом с 90-х годов. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, но земля по-прежнему оформлена на артистку.

Сейчас на содержание особняка уходит примерно 1 миллион рублей в месяц.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.