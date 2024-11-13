Вскоре в Грузии может смениться президент

В Грузии вскоре могут пройти президентские выборы.

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По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, событие может случиться уже в январе 2025 г., приводит ТАСС слова политика, сказанные журналистам в Баку, где прошла климатическая конференция ООН.

Схожее голосование примерно в это же время состоится в Белоруссии. Выборы президента этой страны назначены на 26 января 2025 г. Пока кандидатов двое: действующий лидер Александр Лукашенко и глава либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.