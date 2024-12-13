Зурабишвили не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

"Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь", - приводят ее слова ТАСС.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Об отказе уйти с поста Зурабишвили заявляет уже не первый раз. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что 29 декабря, в день инаугурации ей придется уступить резиденцию президента легитимно избранному президенту.

В настоящий момент в стране проходят акции протеста, сопровождаемые массовыми беспорядками, которые поддерживают страны Запада.Так, по данным РИА Новости, новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, встала на сторону участников массовых беспорядков в Тбилиси.