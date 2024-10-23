Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года

Дата выборов президента Белоруссии назначена на 26 января 2025 года. Такое решение было принято сегодня на заседании второй сессии Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

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Ее председатель Игорь Сергеенко отметил, что это будет исключительно важное и значимое общественно-политическое событие.

"Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направление ее дальнейшего развития", - сказал он.

Как ранее отметил глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, по новому законодательству для кандидатов на должность президента увеличили возрастной ценз до 40 лет, а ценз оседлости – до 20-ти.

Предыдущие выборы состоялись в августе 2020 года. Победил действующий глава государства Александр Лукашенко.