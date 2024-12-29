Кандидат от "Грузинской мечты" вступил в должность президента

Избранный президент Грузии, кандидат от партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили официально вступил в должность. Сегодня, 29 декабря, в здании парламента состоялась церемония инаугурации, Кавелашвили произнес торжественную клятву.

"Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в октябре, эта партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Предыдущая президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги этих выборов и призывала к протестам по итогам парламентской кампании. Она также заявила, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря, главу государства впервые определяла избирательная коллегия из 300 парламентариев и депутатов. Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента, он одержал победу.

Сегодня, после церемонии инаугурации, Саломе Зурабишвили все-таки объявила о намерении покинуть президентский дворец и пообещала присоединиться к уличному протесту.