27 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-футболист Кавелашвили выдвинут на пост президента Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом в президенты в Грузии депутата и бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Как заявил основатель партии Бидзина Иванишвили, Кавелашвили будет служить не "иностранной силе, а интересам грузинского государства и народа", передает ТАСС.

Кавелашвили за свою футбольную карьеру играл за тбилисское "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии, за владикавказскую "Аланию", с которым завоевал чемпионство России. Кроме того, выступал за английский "Манчестер Сити", швейцарские клубы "Грассхоппер", "Базель". Также он играл за национальную сборную Грузии. В 2016 году спортсмен избрался от "Грузинской мечты" в парламент.

Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря, инаугурация - на 29 декабря.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у страны нет легитимного президента. Он отметил, что Саломе Зурабишвили, нарушив Конституцию, больше не президент, имея в виду решение Конституционного суда Грузии о нарушении Основного закона страны. Зурабишвили 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, что противоречит 52-й статье Конституции Грузии.

Теги: Кавелашвили, Грузия, выборы президента


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