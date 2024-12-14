В Грузии назван фаворит президентской гонки

Кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили набрал необходимое для победы на выборах президента количество голосов выборщиков.

За него высказались 200 выборщиков, приводит РИА Новости данные грузинской Центральной избирательной комиссии.

Ранее действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

"Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь", - сказала политик.