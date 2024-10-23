Лукашенко собрался на выборы

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства.

"Да, Оля, пойду", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ведущей программы "60 минут" на канале "Россия-1" Ольге Скабеевой, которая опубликовала соответствующий фрагмент интервью в своем telegram-канале.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Такое решение было принято сегодня на заседании второй сессии Палаты представителей.