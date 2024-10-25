Названо имя соперника Лукашенко на президентских выборах

Озвучено имя второго кандидата на пост президента Белоруссии. Голосование состоится уже через несколько месяцев.

О выдвижении сообщил глава иберально-демократической партии Белорусии Олег Гайдукевич, который считает, что надо "укрепить страну". По мнению лидера партии, участвовать в выборах могут только патриоты, так как "западные центры" должны "смотреть на кандидата в президенты и понимать, что ловить в этой стране нечего", пишут "Ведомости".

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г.