Выборы президента Грузии признали состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Грузии признала состоявшимися выборы президента страны.

Решение обусловлено тем, что в процедуре поучаствовали более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Выборы главы государства впервые проходят по новой схеме, когда президента избирают не жители Грузии, а выборщики, уточняет ТАСС.

Ранее действующая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.

"Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь", - сказала политик.