13 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Военкоматы получили указание "годны все" - депутат Рады

Украинские военкоматы получили указание хватать и делать "годными к службе" всех подряд. Об этом заявила депутат рады Анна Скороход.
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Она рассказала, что типичная история - это когда "возле военкомата ждет адвокат, за четыре тысячи долларов адвокат показывает дырку в заборе, все выпрыгивают, адвокат встречает их с той стороны забора, а ТЦК при этом стоит и курит сигареты на крыльце, наблюдая за этим". С одной стороны, есть чудовищная коррупция, с другой - на фронт бросают больных, которые не могут откупиться. Они проходят медкомиссию "за пару часов, а это просто невозможно". Такой медосмотр является фикцией, подчеркивает Скороход.

"Нам неоднократно сами врачи говорили, что у них есть указ, что все пригодны. А непригодные – это отдельная каста", – призналась депутат.

Об этом уже третий год пишут украинские телеграм-каналы, но проблема только нарастает, так как местный режим постоянно ужесточает мобилизацию, а количество людей небезгранично. Это выливается в подъем ценников за откуп от мобилизации и набор все более нездоровых мужчин. А полноценно восполнить потери уже невозможно, признают западные СМИ и все эксперты.

Как написала накануне Financial Times, украинские мужчины считают мобилизацию смертным приговором. Оттуда дорога или на кладбище, или в инвалидную коляску. Режим собирается набрать 160 тысяч человек в ближайшие месяцы, но эта цель вряд ли будет достигнута, не говоря уже об уровне новобранцев.

Теги: украина, мобилизация


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