Пленный: жителей Украины забирают воевать даже с инвалидностью

Пленный военнослужащий Военных сил Украины (ВСУ) Иван Савохин рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него инвалидность третьей группы. Как пишут "Известия", видео разговора с Иваном, которого взяли в плен во время боев за Авдеевку, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

У мужчины было два микроинсульта и травма головы. Из-за этого у него проблемы с памятью.

По его словам, он пошел в магазин и встретил служащих территориального центра комплектования (военкомата). Они попросили показать документы.

Иван рассказал, что утром его повезли в учебку под Днепропетровск.

"Мой командир меня лично перевез, потому что про меня говорили, что я дурачок - я забываю очень сильно все. Я жил у него там, потом он меня забрал на позиции сюда, и я сдался в плен. Они побежали, а я остался", - рассказал Савохин.

По словам пленного, в Курской области он не принимал участия в боевых действиях.

"Честно, я вам клянусь, я ни разу не стрельнул, только на полигоне из автомата. Не было вариантов уходить, потому что могли расстрелять свои. Здесь относятся нормально. Может, дай бог, когда-то вернусь домой, поменяют. Ребята, не ходите сюда. Не нужно этого делать. Это не наша земля. Вам тут нечего делать", - добавил мужчина.