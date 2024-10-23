23 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Патрушев заинтересовался ценами на дорожающее сливочное масло

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заинтересовался сливочным маслом, цены на которое вновь должны вырасти. По его словам, Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на этот продукт. Для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

"Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль – социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, Правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки", - цитирует Патрушева пресс-служба Правительства.

22 октября стало известно, что крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции. Речь идет о товарах марок "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и других. Производители объясняют это тем, что возник дефицит сливок и растущими затратами.

О повышении цен на "молочку" уже заявили H&N (+2%) и "Вимм-Билль-Данн" (3,4%). Также объявили о повышении в среднем на 10% на товары "Савушкин", "Агросилы", "Алабуга Соте" и "Молвест". "Милком" прислал ритейлерам уведомление о росте цен на 16%, "Альметьевский" – на 20%. Ранее сообщалось, что цены на сливочное масло за август и сентябрь увеличились почти на 8%, а с начала года рост составил 18%.

Теги: Сливочное масло, Дмитрий Патрушев


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