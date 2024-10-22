Сливочное масло снова подорожает

Крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции. Как сообщают "Известия", речь идет о товарах марок "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и других.

Производители объясняют это тем, что возник дефицит сливок и растущими затратами. О повышении цен на "молочку" уж заявили H&N (+2%) и "Вимм-Билль-Данн" (3,4%). Также объявили о повышении в среднем на 10% на товары "Савушкин", "Агросилы", "Алабуга Соте" и "Молвест". "Милком" прислал ритейлерам уведомление о росте цен на 16%, "Альметьевский" — на 20%.

"Известия" направили запрос в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее сообщалось, что цены на сливочное масло за август и сентябрь увеличились почти на 8%, а с начала года рост составил 18%.