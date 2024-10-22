Суд отправил в колонию уральского велосипедиста, убившего 16-летнюю Дану

Во вторник, 22 октября, в Свердловском областном суде огласили приговор по громкому делу об убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском. Обвинявшийся в преступлении Эдуард Голиков ближайший 21 год проведет в колонии.

Все случилось в августе прошлого года, когда Дана возвращалась домой из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением девушка оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать", так как она хочет дойти до дома.

Вскоре было найдено ее тело. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами были собраны записи с камер видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу девушку преследует некий велосипедист.

В дальнейшем подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель Эдуард Голиков, работающий стропальщиком. В ходе следствия он рассказал, что просто хотел познакомиться с девушкой, однако та проигнорировала его. По версии следователей, он собирался надругаться над ней, но та стала сопростивляться и громко кричать. Тогда уралец расправился с жертвой, похитил ее телефон и скрылся.

В ходе судебных прений гособвинение просило для Голикова 22 года колонии строгого режима и два года ограничения свободы. Сегодня мужчине вынесли приговор. Как передает корреспондент Накануне.RU из Свердловского областного суда, Эдуард Голиков признан виновным в убийстве Даны. По совокупности ему назначено 21 год и 1 месяц в колонии строгого режима. С него взыскано в качестве компенсации морального вреда несколько миллионов рублей в пользу родственников убитой девушки.





Напомним, что сам уралец также признал вину в убийстве 16-летней Даны и во время следственного эксперимента рассказал, как и зачем напал на девушку.