Велосипедисту из Каменска-Уральского запросили 22 года за убийство 16-летней Даны

В ходе судебных прений Гособвинение запросило для жителя Каменска Уральского Эдуарда Голикова 1988 г.р. 22 года исправительной колонии строгого режима и два года ограничения свободы за убийство 16-летней Даны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Гособвинение заявило, что Голиков, долго преследовал несовершеннолетнюю, затем схватил и потащил в лесополосу, где попытался изнасиловать. Когда девушка стала давать отпор и громко кричать, обвиняемый, по версии следствия, ее задушил. Помимо этого, он также похитил лежавший рядом телефон убитой, после чего скрылся с места преступления.

Трагедия произошла в августе прошлого года, когда 16-летняя Дана возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке. Из-за отсутствия транспорта поздним вечером ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать", так как она хочет дойти до дома.

Вскоре тело было найдено. Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи с камер видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Его действия показались подозрительными не только отцу и комментаторам под видео, но и следователям и даже телеведущему Андрею Малахову. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.

Уже в ходе следствия обвиняемый рассказал, что просто хотел познакомиться с девушкой и предложить ей интим, однако та проигнорировала его. Однако отец убитой позже рассказал, что Голиков изначально знал номер телефона своей жертвы и за две недели писал ей.