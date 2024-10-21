Велосипедист Голиков из Каменска-Уральского признал свою вину в убийстве 16-летней Даны

Эдуард Голиков из Каменска-Уральского признал свою вину в убийстве 16-летней Даны в августе 2023 года. Во время следственного эксперимента он рассказал, как и зачем напал на девушку.

"Я взял ее за руку и потащил в лес. Она начала кричать, сопротивляться. Я говорю: не кричите, девушка, успокойтесь. Она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Руки мои потом были уже у нее на шее. Потом я ее отпустил", - говорит Голиков на видео, опубликованном "4 каналом".

Когда же у обвиняемого спросили, почему он наконец решил признаться, тот ответил, что раскаялся в душе и больше не может держать это в себе. Именно поэтому он и принял решение рассказать, как все было на самом деле.