Велосипедист Голиков из Каменска-Уральского признал свою вину в убийстве 16-летней Даны
Эдуард Голиков из Каменска-Уральского признал свою вину в убийстве 16-летней Даны в августе 2023 года. Во время следственного эксперимента он рассказал, как и зачем напал на девушку.
"Я взял ее за руку и потащил в лес. Она начала кричать, сопротивляться. Я говорю: не кричите, девушка, успокойтесь. Она все равно продолжала кричать. Я обхватил ее и повалил. Руки мои потом были уже у нее на шее. Потом я ее отпустил", - говорит Голиков на видео, опубликованном "4 каналом".
Когда же у обвиняемого спросили, почему он наконец решил признаться, тот ответил, что раскаялся в душе и больше не может держать это в себе. Именно поэтому он и принял решение рассказать, как все было на самом деле.
Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством. Позднее волонтерами (по другой версии, самим отцом) были собраны записи с камер видеонаблюдения, на которых отображен весь маршрут Даны. На них видно, что всю дорогу подростка преследует велосипедист. Позднее подозреваемого велосипедиста задержали - им оказался ранее судимый за кражу и грабеж местный житель, работающий стропальщиком.
Уже в ходе следствия обвиняемый рассказал, что просто хотел познакомиться с девушкой и предложить ей интим, однако та проигнорировала его. Однако отец убитой позже рассказал, что Голиков изначально знал номер телефона своей жертвы и за две недели писал ей.
Гособвинение запросило для Голикова 22 года исправительной колонии строгого режима и два года ограничения свободы.