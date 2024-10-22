22 Октября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Этого недостаточно". Отец убитой Даны из Каменска-Уральского прокомментировал приговор убийце дочери

Отец 16-летней Даны, которую в Каменске-Уральском убил местный житель Эдуард Голиков, прокомментировал приговор убийце своей дочери. По его словам, 21 года лишения свободы недостаточно для душегуба, оставившего его семью без любимой дочери и сестры.

"Буду ли радоваться? Слово радость здесь неуместно. Надеюсь, что он получит не меньше 20 лет", - сказал Александр ранее журналистам. После приговора он заявил: "Я не считаю этого достаточным". Он также отметил, что не верит, что Голиков выплатит его семье компенсацию. Помимо родителей у девушки осталось три брата и одна сестра.

Александр также рассказал, почему сразу же отбросил версию смерти от наркотиков. Как передает его слова корреспондент Накануне.RU, девушке не было необходимости идти в темный лес посреди ночи, чтобы что-то употребить, ведь квартира была в ее полном распоряжении.

"Дело не в том, что я этой версии не поверил, я не допускал этой версии. У меня складывалась такая картина, если было употребление, то это, скорее всего, было в первый раз и из интереса. То есть в лес она вошла не одна, потому что одной туда сворачивать ей смысла не было. Если свернуть туда, чтобы что-то употребить, ну во-первых, в лесу все равно страшно, а во-вторых, она идет домой где ей никто не помешает это сделать в условиях квартиры. Зачем это делать в темном лесу на улице? То есть там должен был быть еще один человек", - рассказал Александр.

Он также добавил, что хотел только отследить по камерам маршрут передвижения дочери: с кем она могла встретиться, заходила ли в какой-нибудь магазин. Но тут поведение незнакомца на велосипеде ему показалось странным. Мужчина целенаправленно следил за Даной: менял полосы движения с четной на нечетную, возвращался, останавливался и нарезал круги. Тогда в деле и появился подозреваемый.

Приговор отец Даны обжаловать не собирается.

Суд по делу Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском(2024)|Фото: Накануне.RU

Эдуард Голиков, обвиняемый в убийстве 16-летней Даны в Каменске-Уральском(2024)|Фото: Накануне.RU

В прокуратуре журналистам рассказали, что по результатам экспертизы, Голиков был вменяемым и целенаправленно убил Дану, чтобы та не доложила на него в правоохранительные органы. Там также рассказали о подробностях смерти девушки, которые были выявлены в ходе экспертизы тела.

Следствие рассматривало вариант с употреблением наркотиков, однако отец погибшей настаивал на версии с убийством.

Теги: Голиков, Каменск-Уральский, Дана, приговор, отец


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