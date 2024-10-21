В Прикамье трое детей погибли во время пожара: самому старшему было всего лишь пять лет

Трое детей погибли на пожаре в Пермском крае, который произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Уральский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел сегодня ночью. Самостоятельно из здания эвакуировались 11 жильцов. К сожалению, во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трех мальчиков: самому младшему был год, второму ребенку три года, старшему - пять лет. Помощь матери детей была оказана на месте бригадой "скорой медицинской помощи".

На 140 квадратах пожар потушили 20 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

В МЧС отмечают, что в доме не было пожарного извещателя, который мог бы известить о беде.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В ведомстве отметили, что мать погибших детей на момент пожара была не дома. Обнаружив огонь, она попыталась спасти детей, но из-за распространения пламени и дыма не смогла их найти.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела с участием следователей - криминалистов проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели детей. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.