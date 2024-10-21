В Прикамье оценят состояние дома, в котором во время пожара сгорели дети

Состояние дома в поселке Уральский, в котором во время пожара погибли трое маленьких детей, оценит специализированная организация, которая установит возможность проживания во втором подъезде дома. Об этом в "ВКонтакте" сообщил глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он провел внеочередную комиссию по ЧС, на которой представителям всех профильных ведомств и служб поставлены первоочередные задачи.

"Главная задача: размещение тех, чье жилье пострадало от пожара. На данный момент один человек остро нуждается в предоставлении жилья, остальные разместились у родственников. Управлению ЖКХ, благоустройства и транспорта поручено сегодня же составить список маневренного жилья", - сообщил он.

Также ведется сбор материальной помощи. В территориальном отделе администрации по ул. Московская, 19а от жителей дома принимаются заявления на оказание матпомощи.

В самом доме в ближайшее время будут работать сотрудники правоохранительных органов: проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Следователям необходимо произвести осмотры и различные экспертизы. Это займет некоторое время.

Напомним, пожар в поселке Уральский произошел в деревянном восьмиквартирном доме по ул. Северной, 21. Сгорела квартира и частично обрушилась кровля. Самостоятельно из здания эвакуировались 11 жильцов. К сожалению, во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трех мальчиков: самому младшему был год, второму ребенку три года, старшему - пять лет. Мать погибших детей на момент пожара была не дома. Обнаружив огонь, она попыталась спасти детей, но из-за распространения пламени и дыма не смогла их найти. Помощь матери детей была оказана на месте бригадой "скорой медицинской помощи".