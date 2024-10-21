Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели трех детей на пожаре в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту гибели детей при пожаре в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, пожар произошел сегодня ночью. Самостоятельно из здания эвакуировались 11 жильцов. К сожалению, во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела трех мальчиков: самому младшему был год, второму ребенку три года, старшему - пять лет. Мать погибших детей на момент пожара была не дома. Обнаружив огонь, она попыталась спасти детей, но из-за распространения пламени и дыма не смогла их найти. Помощь матери детей была оказана на месте бригадой "скорой медицинской помощи".