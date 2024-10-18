18 Октября 2024
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Политика Тюменская область
Фото: uralfo.gov.ru

Жога и Моор обсудили поддержку участников спецоперации

В Тюмени состоялась встреча уральского полпреда Артема Жоги с губернатором Александром Моором. Разговор зашел о поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

По словам Моора, на покупку необходимой амуниции и оборудования для воинских подразделений власти области уже направили более 1 млрд руб. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных. Продолжается оказание шефской помощи Краснодону (ЛНР).

Губернатор подробно остановился в презентации региона на социально-экономических показателях. Индекс промпроизводства растет. За последние пять лет удалось привлечь более 1,5 трлн руб. инвестиций в основной капитал. Итог – благодаря активной социальной и демографической политике, федеральным программам и инициативам население Тюменской области, начиная с 2006 г., неуклонно увеличивается. Оно выросло до 1 млн 615 тыс. человек, написал Моор в своем telegram-канале.

Полпред отметил, что Тюменская область – один из самых развитых субъектов не только Уральского федерального округа, но и всей России. Благодаря активной позиции органов власти, выстроенному взаимодействию с бизнес-сообществом, субъект успешно реализует проекты в сфере промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях.

"Важнейшая задача сейчас – сохранить эту динамику и продолжать работу над задачами, которые стоят перед страной в связи с проведением специальной военной операции, а также достижением национальных целей, которые определил Президент России", – цитирует Жогу его пресс-служба.

Александр Моор, Артем Жога(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Теги: Александр Моор, Артем Жога, СВО, специальная военная операция,


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