Жога продолжает объезд округа: полпред прибыл в Тюмень

Уральский полпред Артем Жога впервые после назначения на этот пост прибыл в Тюмень. Сегодня состоится его знакомство с регионом.

В поездке Жогу сопровождает губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем telegram-канале политик написал, что программа визита очень насыщенная. Главный акцент – на поддержке участников специальной военной операции и их семей.

"Покажем, как организована эта работа в нашем регионе", - пишет Моор.

По данным информационного центра правительства области, первый объект, который посетил Артем Жога, – Тюменское президентское кадетское училище (ТПКУ). В образовательном учреждении обучается 710 ребят из разных регионов России. В том числе дети участников специальной военной операции. Для политика провели экскурсию.