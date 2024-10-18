Жога в Тюмени оценил Штаб общественной поддержки партии власти

Уральский полпред Артем Жога сообщил о посещении Штаба общественной поддержки партии власти и отделения "Молодой гвардии Единой России" в Тюмени. Волонтеры рассказали ему о самых значимых акциях и проектах.

По его мнению, очень важную работу для семей бойцов ведут активисты по сбору информации о пропавших без вести военнослужащих. Вернуться домой должен каждый – и живой, и павший, считает полпред. В "МГЕР" познакомился с проектами работы с молодежью. Молодогвардеец Даниил Архиреев руководил гуманитарной миссией в Краснодоне, потом служил в добровольческом отряде. Он рассказал о проекте стрелкового тира в тюменской школе, реализуемом в рамках "НаставникZ", сообщал Жога в своем telegram-канале.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, позже Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Музейный комплекс имени Словцова. Там размещена выставка "Путь Героев", посвященная истории создания крупнейшего в мире нефтегазового комплекса в Западной Сибири.