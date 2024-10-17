Госдума приняла проект о наказании за организацию незаконной миграции

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.

Авторы инициативы, среди которых — спикер Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, предлагают отнести организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям. За это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

Еще одним законопроектом предлагается признать отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, незаконно находящимся в стране. В текущем году количество таких преступлений увеличилось втрое — до 8 тыс. эпизодов. Данная инициатива также принята в первом чтении.

Володин отметил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря, сообщает Forbes.

Ранее Госдума на пленарном заседании в третьем чтении единогласно приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов.