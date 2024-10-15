За фиктивную регистрацию иностранцев в России придется заплатить 60 млн рублей

За фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов в России придется заплатить 60 млн рублей. Законопроект о штрафах внесли в Госдуму, пишет Lenta.ru.

Проект касается юридических лиц. В случае, если подделку документов удастся доказать, в первый раз виновной стороне грозит штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей. За повторное нарушение сумма увеличится до 10-60 миллионов рублей.

Авторы законопроекта - спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех фракций нижней палаты парламента.

Всего сегодня в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции.