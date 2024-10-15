Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

15 октября Госдума на пленарном заседании в третьем чтении единогласно приняла закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. За принятие законопроекта проголосовали 407 депутатов Госдумы.

В соответствии с этим законом, выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке теперь будут только спустя три года брака с гражданами России. Получить вид на жительство при усыновлении ребенка иностранец также сможет только спустя три года, при этом нужно будет доказать факт совместного проживания и заботы об этом ребенке.

"Услуги по оформлению фиктивных браков или фиктивного усыновления теряют смысл. Если же брак заключается ради создания семьи, то от этого он станет только крепче", - объяснил смысл законопроекта Вячеслав Володин.

На этой неделе в первом чтении Государственная дума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. Наказание предлагается ужесточить до 15 лет лишения свободы.

"Из 879 осужденных в прошлом году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года. Принятие закона сделает невозможным условное наказание для таких преступников, а также назначение наказаний по минимальным срокам", — подчеркнул председатель ГД.

Напомним, что до декабря Госдума планирует принять еще пять законов, ограничивающих нелегальную миграцию.