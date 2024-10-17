60 мигрантов фиктивно прописала у себя жительница Камчатки

60 мигрантов фиктивно прописала у себя жительница Камчатки. Как сообщает Telegram-канал УМВД России по Камчатскому краю, пенсионерка поставила их на учет с января 2022 года по сентябрь 2024 года.

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Полицейские установили, что информацию о возможности незаконно оформить прописку иностранцы получали друг от друга, а женщине платили за это деньги.

Против нее возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Горожанке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Накануне Госдума одобрила проект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции.